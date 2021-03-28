"Відносини з Мессі чудові. Лео багато зі мною розмовляє, пояснює певні речі, які раніше я не помічав. Він дбав про мене з першого моменту, підбадьорював мене, допомагав.

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Він неймовірний. Іншого такого футболіста ми вже не побачимо. Я не знаю, що він буде робити далі, але я хотів би якомога довше грати разом з ним", – цитує П'яніча Mundo Deportivo.

Барселона влітку придбала 30-річного боснійця у Юве за 60 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги Міралем провів 17 матчів.

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