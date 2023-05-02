Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі особисто буде вирішувати ситуацію щодо поїздки чемпіона світу в Саудівську Аравію, інформує Managing Barça з посиланням на L'Équipe.

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Мессі разом із сім'єю відправився до східної країни в рамках рекламного контракту з туристичною агенцією. Аргентинець запевняв, що поїздку відкладати не можна через кліматичні умови в Саудівській Аравії, але ПСЖ не давав дозволу на таку мандрівку. Аль-Хелаїфі сам вирішить долю зірки, який цілком може наразитися на санкції.

Нагадаємо, для Мессі це другий сезон у складі ПСЖ. Команда знову втратила Кубок Франції та Лігу чемпіонів, а Лео не поспішає підписувати новий контракт і влітку може піти вільним агентом.

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