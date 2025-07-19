Гравець Бока Хуніорс Леандро Паредес зізнався, що Ліонель Мессі протягом трьох місяців не говорив з ним через епізод, який стався під час одного з матчів. Про це півзахисник розповів в інтерв’ю Infobae.

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Футболісти грали разом у складі ПСЖ та збірній Аргентини, однак у певний момент їхні стосунки серйозно погіршились. Причиною стало непорозуміння під час поєдинку – Паредес образив гравця суперника, але Мессі подумав, що ці слова були адресовані йому.

"Ми не говорили близько трьох місяців. Мені було жахливо. Я написав йому повідомлення наступного дня, написав через 15 днів, сказав: "Це не було тобі, я не хотів образити". І він не відповідав. Він три місяці не відповідав. Три місяці ми не розмовляли", – розповів Паредес.

Проте згодом ситуація змінилася – футболісти помирились у дуже несподіваний спосіб.

"Він феномен. Ми прибули на базу в один день. Я трохи раніше, і він зайшов до мене в кімнату. Я чистив зуби, було дуже рано. І він облив мене водою, посміхнувся та сказав: "Що це ти так рано встав?". Так конфлікт було вичерпано", – пригадав Паредес.

Зараз Паредес виступає за Бока Хуніорс, а Мессі продовжує кар’єру в Інтер Маямі. Попри давній конфлікт, між гравцями більше немає напруги.

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