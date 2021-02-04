Мессі дав Барселоні останню надію – майбутнє аргентинця визначиться в кінці сезону
18:08 - Читать на русском
Літній відхід Ліонеля Мессі з Барселони поки не виглядає однозначно.
Зірка "блаугранас" не контактував з жодним іншим клубом, хоча мав таке право з 1 січня, стверджує Goal.
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Мессі збирається дочекатися кінця сезону і тоді ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Важливим фактором стане новий президент Барселони. Фаворитом на перемогу вважається Жоан Лапорта, але Мессі не планує публічно підтримувати когось з кандидатів.
Додамо, що головними претендентами на шестиразового володаря "Золотого м'яча" є ПСЖ і Манчестер Сіті.
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