Літній відхід Ліонеля Мессі з Барселони поки не виглядає однозначно.

Зірка "блаугранас" не контактував з жодним іншим клубом, хоча мав таке право з 1 січня, стверджує Goal.

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Мессі збирається дочекатися кінця сезону і тоді ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Важливим фактором стане новий президент Барселони. Фаворитом на перемогу вважається Жоан Лапорта, але Мессі не планує публічно підтримувати когось з кандидатів.

Додамо, що головними претендентами на шестиразового володаря "Золотого м'яча" є ПСЖ і Манчестер Сіті.

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