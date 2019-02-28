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Мессі чи Роналду: Шовковський зробив головний вибір сучасного футболу

20:37 1002 Читать на русском
Мессі чи Роналду: Шовковський зробив головний вибір сучасного футболу
Олександр Шовковський / Футбол 24

Екс-голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський, який зараз працює у тренерському штабі Андрія Шевченка, назвав головну перевагу Ліонеля Мессі над Кріштіану Роналду.

Хто для мене кращий – Мессі чи Роналду? Скажу так: Мессі – це талант від Бога. Усі насолоджуються його грою.

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Якщо говорити про Роналду, то в нього теж є дані, але він більше працював, щоб їх вдосконалити і стати тим Роналду, якого всі ми знаємо. Це теж заслуговує на повагу. Я пишаюся обома гравцями. Вони багато чого досягли і зробили футбол цікавим.

Але мені більше подобається, як поводиться на полі аргентинець. Його намагаються вивести з рівноваги, але йому вдається краще контролювати себе, ніж це виходить у португальця", – сказав Шовковський для ФФУ.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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