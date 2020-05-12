Мессі чи Роналду – Луческу зробив непростий вибір

Колишній наставник Шахтаря віддав перевагу багаторічному лідеру Барселони у локальному протистоянні легендарних футболістів.

"Мессі та Роналду – два унікальні явища у футболі, але для своєї команди я швидше обрав би Ліонеля. Він є не лише природженим голеадором, а й справжнім майстром останнього пасу.

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Що стосується Кріштіану, то я вважаю його справжнім кілером лише у межах штрафного майданчика", – розповів екс-наставник донецького Шахтаря в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Нагадаємо, у своїй кар'єрі Луческу тренував збірну Румунії, Шахтар, Інтер, Галатасарай, Зеніт та низку інших клубів. Останнім місцем роботи 74-річного румуна була національна команда Туреччини, яку він покинув у 2019-му.

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