"Не можу приховувати, що ми спілкувалися, але це відбувалося, коли настав січень. До кінця його контракту з Барселоною залишалося менше 6 місяців. Ми не виходили з Мессі на зв'язок до січня 2021 року. Я думаю, Лео хотів залишитися в Барселоні. Чесно кажучи, він був упевнений, що не хоче міняти клуб, і говорив, що хоче завершити в Барселоні кар'єру.

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Але історія Мессі в Барселоні закінчилася, і почалася наша. Бачити такого гравця, як Мессі, в футболці ПСЖ – неймовірно. Дуже приємне відчуття", – наводить слова Леонардо Sport.es з посиланням на Canal Plus.

Нагадаємо, Мессі перебрався до ПСЖ влітку 2021 року на правах вільного агента після 17 років у Барселоні. Додамо, що Лео ще не відзначався результативними діями у складі паризького клубу.

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