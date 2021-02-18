"Бачити, що відбувається з Мессі, ані приємно, ані радісно. Він прийняв рішення піти, був переконаний у його правильності. Здавалося, що шляху назад немає. Якщо зважити на те, що відбувається весь цей час, то можна зробити висновок про те, що він мав рацію.

Це був останній матч Мессі на Камп Ноу в Лізі чемпіонів, він перейде в ПСЖ, – Рівалдо

Складно міркувати про внутрішні проблеми клубу. Для цього потрібно перебувати всередині. У кожного клубу – своя особлива ситуація. Мессі був символом того покоління Барселони, яке радувало нас протягом десяти років. Або, як любив говорити Гвардіола, вишенькою на торті. Але у будь-якого циклу завжди є кінець. Це загальне правило.

Мабуть, зараз Ліонель і його сім'я переживають важкі часи. Сподіваюся, цю ситуацію вдасться вирішити. Індивідуально він виглядає дуже добре. Мессі здатний ще на багато що. Чи має він залишитись у Барселоні? Важко радити. Тільки сам гравець може приймати рішення.

Якщо проаналізувати всю його кар'єру, ті рішення, що він брав, то найкраща порада – робити те, чого дійсно хочеш. Таким було його рішення, коли ми фактично вкрали його у збірній Іспанії", – поділився Пекерман у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона була розбита ПСЖ на Камп Ноу (4:1), що поновило розмови щодо майбутнього відходу Мессі з каталонського клубу.

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