"Мессі був передбачуваним, допоки його не змінив Гвардіола", – Відіч пригадав фінали Ліги чемпіонів проти Барселони

Колишній захисник Манчестер Юнайтед поділився думкою щодо особливостей гри Ліонеля Мессі.

"Гвардіола змінив Мессі. Раніше він грав на правому фланзі і часто зміщувався в центр. Він був небезпечний, але передбачуваний.

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Гвардіола поставив його в центр і зробив ще кращим. Вся команда почала грати на нього. Він атакував захисників одночасно з вінгерами. Я грав проти нього двічі, і щоразу ми програвали. Важко визнати, що Барселона була кращою за МЮ. Все ще важко про це говорити, важко це прийняти.

У нас була прекрасна команда в 2009 році. Ми могли виступити краще. У нас грали чемпіони Європи та світу, Барселона боялася нас більше, ніж ми їх. Перемога над нами дала їм віру в себе. Перемога в Римі стала ключовим моментом для Барселони Гвардіоли", – сказав Відіч в інтерв'ю The Athletic.

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Нагадаємо, сербський центрбек разом з Манчестер Юнайтед двічі поступався каталонцям у фіналі Ліги чемпіонів (2009 і 2011 роки).