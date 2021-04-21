"Я б зробив усе, що мене попросили, заради Мессі в Реалі. Я б пішки дійшов до Риму і назад, щоб попросити Папу про допомогу. Усе, лише б Мессі був з нами...

"Комусь доведеться забрати собі 10-й номер", – екс-директор Барселони переконаний, що Мессі визначився з майбутнім

Втім, він вже цілком належав Барселоні, тому нам довелося підписувати Роналду. Це був мій інтерес і нав'язлива ідея, тому що він був іншим топ-гравцем на той момент. Нам пощастило підписати його, і все склалося добре. Нам пощастило, що вони обидва були в іспанському футболі. Вони зробили кращим один одного", – цитує Кальдерона Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, влітку 2009-го Реал придбав Роналду у Манчестер Юнайтед за 94 млн євро. Португалець провів у Мадриді 9 років та виграв 4 Ліги чемпіонів.

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