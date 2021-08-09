"Мессі буде в Парижі упродовж 72 годин": брат власника ПСЖ зриває всю інтригу навколо трансферу
Халіфа бін Хамад Аль-Тані, брат власника ПСЖ Таміма бін Хамада Аль-Тані, заспокоює фанатів французького гранда.
Заможні катарці абсолютно впевнені щодо остаточного вирішення ситуації з підписанням легенди.
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"Це неправда, що Мессі відкрив переговори з деякими іншими клубами. Все повністю вирішено на користь ПСЖ. Очікується, що Мессі буде в Парижі упродовж найближчих 72 годин", – написав Халіфа бін Хамад Аль-Тані у Twitter.
Нагадаємо, у міжсезоння ПСЖ вже здійснив низку потужних підписань – Рамос, Вейналдум, Доннарумма та Хакімі. Троє перших дісталися французькому гранду вільними агентами.
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