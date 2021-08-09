Заможні катарці абсолютно впевнені щодо остаточного вирішення ситуації з підписанням легенди.

Мессі у ПСЖ обиратиме з двох номерів – для аргентинця можуть зробити "воротарський" виняток

"Це неправда, що Мессі відкрив переговори з деякими іншими клубами. Все повністю вирішено на користь ПСЖ. Очікується, що Мессі буде в Парижі упродовж найближчих 72 годин", – написав Халіфа бін Хамад Аль-Тані у Twitter.

Нагадаємо, у міжсезоння ПСЖ вже здійснив низку потужних підписань – Рамос, Вейналдум, Доннарумма та Хакімі. Троє перших дісталися французькому гранду вільними агентами.

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