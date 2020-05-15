Мессі: Барселона не виграє Лігу чемпіонів, якщо продовжить грати так, як в останніх матчах перед паузою

Лідер Барселони Ліонель Мессі вважає, що каталонцям потрібно вдосконалити свою гру, аби здобути в цьому сезоні європейський трофей.

Перед коронавірусною паузою Мессі сказав, що "Барса не виграє ЛЧ з тим, що в неї є". На що Кіке Сетьєн відповів здивуванням і заявив, що в його команди хороші шанси тріумфувати. Тепер аргентинець розшифрував свої слова.

"Можливо, в підсумку пауза піде нам на користь, але спочатку потрібно дочекатися, чи відновляться взагалі змагання. Тоді вже подивимося, в якій ми формі і як далеко зможемо пройти в Лізі чемпіонів.

Думаю, тренер неправильно зрозумів мої слова. Або йому неправильно подали те, що я хотів сказати. Я мав на увазі, що ми точно не виграємо Лігу чемпіонів, якщо продовжимо грати так, як в останніх матчах перед зупинкою сезону.

Мессі та Роналду не зможуть поборотися за премію The Best – ФІФА визначила долю нагороди в умовах пандемії

У мене ніколи не було сумнівів в нашій команді та в тому, що нам під силу виграти всі турніри. Але тільки в тому випадку, якщо ми вдосконалимо нашу гру. У всіх є своя думка, яку потрібно поважати.

Я оцінюю ситуацію, маючи великий досвід. Мені пощастило виступати в Лізі чемпіонів вже декілька років. Тому я знаю, що перемогти в турнірі, граючи так, як ми це робили до паузи, нереально", – сказав Мессі в коментарі Sport.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"