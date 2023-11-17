Чинні чемпіони світу зазнали першої поразки після свого тріумфу в Катарі. Аргентина, хоч і грала вдома, нічого не змогла вдіяти проти Уругваю. Іноді емоції виходили за межі. В одному з епізодів у бійку ледь не поліз Лео Мессі. Цікаво, що арбітр за такі дії не дав навіть попередження.

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Після гри капітан аргентини продовжив атакувати опонентів, але вже словесно. "Це нормально для таких матчів. Це кваліфікація, а Уругвай завжди такий. Нічого особливого. Вважаю за краще не говорити те, що думаю. Однак цим юнакам, а у них виросло хороше покоління, потрібно вчитися повазі у старших, тому що ці матчі завжди були напруженими, але в них була і велика повага. Їм варто трохи повчитися", – сказав Мессі.