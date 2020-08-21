"Мессі – це Барселона, а Барселона – це Мессі": Куман сподівається зберегти Ліонеля в каталонському гранді

"Я б теж був засмучений, якби програв Баварії з рахунком 2:8. Я багато спілкуюся з Пепом Гвардіолою, і він розповідав, що працювати з Мессі – це прекрасно. У нього характер переможця. Якщо він не виграє, то його це дратує.

Мессі збирається покинути Барселону вже цього літа – аргентинець попередив Кумана, – ЗМІ

Мені потрібно впевнитися в тому, що він відчуває себе важливим. Він повинен закінчити кар'єру тут, тому що він – це Барселона, а Барселона – це Мессі", – зазначив Куман в інтерв'ю виданню Noc.

Нагадаємо, після провального сезону Барселони Ліонель озвучив бажання покинути рідну команду. Однак, зарплатні апетити аргентинця будуть по кишені лише деяким клубам – називались Інтер, ПСЖ та Манчестер Сіті.

Битва за Мессі: Інтер та Барселона як головні претенденти на аргентинця – аргументи за і проти та сумний фінал для Лео