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"Мессі – це Барселона, а Барселона – це Мессі": Куман сподівається зберегти Ліонеля в каталонському гранді

13:46 - Читать на русском
"Мессі – це Барселона, а Барселона – це Мессі": Куман сподівається зберегти Ліонеля в каталонському гранді
Ліонель Мессі та Рональд Куман / колаж Marca

Головний тренер Барселони Рональд Куман висловився щодо майбутнього Ліонеля Мессі в його рідному клубі.

"Я б теж був засмучений, якби програв Баварії з рахунком 2:8. Я багато спілкуюся з Пепом Гвардіолою, і він розповідав, що працювати з Мессі – це прекрасно. У нього характер переможця. Якщо він не виграє, то його це дратує.

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Мені потрібно впевнитися в тому, що він відчуває себе важливим. Він повинен закінчити кар'єру тут, тому що він – це Барселона, а Барселона – це Мессі", – зазначив Куман в інтерв'ю виданню Noc.

Нагадаємо, після провального сезону Барселони Ліонель озвучив бажання покинути рідну команду. Однак, зарплатні апетити аргентинця будуть по кишені лише деяким клубам – називались Інтер, ПСЖ та Манчестер Сіті.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман
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