Ультрас паризького клубу стали на бік керівників ПСЖ, а не самого Мессі. Перед в'їздом на територію штаб-квартири парижан уболівальники вигукували образливі заряди на адресу Мессі: "Ліонель – син шл***дри".

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Як інформує El Chiringuito TV, крім аргентинця дісталося також Неймару, Марко Верратті та головному тренеру ПСЖ Крістофу Гальтьє.

Інша частина вболівальників-протестувальників ополчилася проти клубного керівництва. Вони закликали керівників клубу піти у відставку: "Йдіть у відставку! Поверніть нам Мессі, він наш герой!".

Нагадаємо, що днями Мессі злітав до Саудівської Аравії, не отримавши схвалення від клубу. Він попередив ПСЖ про свою поїздку, але клуб відмовив гравцеві. Незважаючи на відмову, аргентинець все одно вирушив на Середній Схід.

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