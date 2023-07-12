"Якщо чесно, я не знаю, коли завершу в збірній. Гадаю, це станеться у момент, коли повинно статися. Останнім часом я досяг всього, тож тепер залишається тільки насолоджуватися. Бог підкаже, коли настане правильний момент, щоби піти.

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Впевнений, це станеться скоро. Це логічно, зважаючи на мій вік. Але я не знаю точно, коли настане слушний момент. Я рухаюся з кожним днем, насолоджуюся всім тим прекрасним, що мене оточує. Нам у збірній довелося пройти через важкі часи, але тепер пощастило виграти чемпіонат світу та Кубок Америки. Настав час насолоджуватися", – наводить слова Мессі Goal.

Нагадаємо, 36-річний аргентинець вирішив перебратися в Інтер Маямі, щоб відпочити від великого тиску європейського футболу. За збірну Лео виступає вже 18 років – 175 матчів, 103 голи та 56 асистів.

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