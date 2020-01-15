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Мессі – про суперництво з Роналду: Коли він грав за Реал, наші матчі були особливими

15 січня 13:47 1747 Читать на русском
Мессі – про суперництво з Роналду: Коли він грав за Реал, наші матчі були особливими
Кріштіану Роналуд та Ліонель Мессі / ESPN

Лідер Барселони Ліонель Мессі пригадав період суперництва з Кріштіану Роналду, коли португалець виступав за мадридський Реал.

"Це було особливе суперництво, і воно назавжди залишиться в пам'яті людей, тому що тривало протягом багатьох років, хоча виступати на такому рівні так довго – дуже непросто. Ми грали в дуже вимогливих командах, в найкращих у світі.

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Рівна боротьба тривала довгі роки. Думаю, вона залишиться в пам'яті людей назавжди. Спортивне протистояння між нами було приємним на особистому рівні, і, думаю, люди теж отримували задоволення, незалежно від того, фанати Барси це, Реала або просто сторонні вболівальники.

Безумовно, коли Кріштіану грав за Реал, наші матчі були особливими. Матчі з Реалом завжди важливі, але з Роналду вони були ще більш особливими. Тепер це в минулому, і потрібно рухатися далі", – сказав Мессі в інтерв'ю DAZN.

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