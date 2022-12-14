"Я пишаюся тим, що можу завершити свою кар'єру на чемпіонаті світу, зігравши в цьому фіналі. Те, що я переживаю зараз, це щось захоплююче. Безперечно, у неділю буде моя остання гра на чемпіонаті світу. До наступного турніру у 2026 році ще багато часу, і я не думаю, що це мені вдасться. Тому я сподіваюся завершити найкращим чином.

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Перша гра на турнірі стала для Аргентини дуже важким ударом, тому що ми перервали тривалу серію без поразок. Такий початок чемпіонату світу став дуже важким випробуванням для нас. Але команда вкотре показала, наскільки вона сильна", – цитує Мессі Marca.

Фінал чемпіонату світу-2022 зіграють у неділю, 18 грудня. Це буде другий фінал для Ліонеля Мессі – у 2014-му Аргентина програла Німеччині (0:1). У вражаючій колекції трофеїв 35-річного нападника бракує лише титулу чемпіона світу.

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