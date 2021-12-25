"У перший день, коли він увійшов до роздягальні, я не наважився подивитися йому в очі. Я знав усе, що зробив Тьєррі в Англії, і раптом ми опинилися в одній команді.

ПСЖ – це команда Мбаппе, але зараз там забагато диригентів, – Анрі

Те, що я відчуваю до Тіті, можна описати як замилування. Я любив Анрі. Легкість у завершенні дій, те, як він рухається до воріт... Він справляє враження, ніби це все від природи. Його рух, його дриблінг, останній дотик — це все плавно, пропорційно", – цитує Мессі Mirror з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, Анрі перебрався у Барселоні влітку 2007 року. У своєму дебютному сезоні на Камп Ноу француз забив 19 голів. Наступного року він у складі каталонців виграв чемпіонат Іспанії, завоював Кубок Іспанії та став переможцем Ліги чемпіонів.

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