"Мессі – найкращий в історії" та "я – не антимадрідіста". Топ-10 цитат Відаля на презентації в Барселоні

Зірковий новачок Барселони Артуро Відаль провів свою першу прес-конференцію в каталонському клубі. "Футбол 24" виділив найцікавіші цитати чилійця під час презентації на Камп Ноу.

Я щасливий перебратись у найкращий клуб світу. Прийшов сюди з голодом до перемог, хочу виграти абсолютно усі можливі трофеї. Обіцяю грати з серцем та вмирати на футбольному полі.

Артуро Відаль: він тролив Мессі, жорстко бухав, називав футболістів Реала мишами, але це – ідеальний трансфер Барселони

Мессі – найкращий в історії. Грати проти нього завжди було великим задоволенням. В Барселоні зібрані чудові футболісти, і я сподіваюсь, що зможу допомогти їм залишатись на високому рівні.

ДНК Барселони? Я вважаю, моя менталість така ж, як в інших гравців команди. Найважливіше – перемагати та піднімати трофеї в кінці сезону.

Я – не антимадрідіста. У мене немає персональних ворогів. Я – суперник усіх команд, які протистоятимуть Барселоні в майбутньому.

Не впевнений, що маю старі рахунки з Реалом, але я точно хочу виграти Лігу чемпіонів. Подивимось, що станеться, коли Мадрид опиниться на нашому шляху.

У 14-15 років я часто бачив втомлену працею матір та пообіцяв їй, що доб'юсь кращого життя для нас. На щастя, мені це вдалося. Зараз я перебуваю у найбільшому клубі.

Коли агент розповів про варіант з Барсою – я не думав двічі. Як можна було відмовити найкращому клубу світу?

Конкуренція? Я прийшов сюди, щоб битись за місце в основі з найкращими гравцями. Буду сильно працювати, щоб завжди перебувати на полі.

Я хочу виграти три поспіль Ліги чемпіонів. Сподіваюсь, що це буде мій рік.

Я готовий грати проти Севільї на Суперкубок Іспанії. Почуваюсь просто відмінно. Я повністю відновився та вже місяць тренуюсь без жодних обмежень. Але все вирішить тренер.

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