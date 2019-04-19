Мессі – найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Форвард Барселони Ліонель Мессі став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що капітан Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

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Аргентинець відзначився дублем в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (3:0) і допоміг вийти до півфіналу змагань, де підопічних Ернесто Вальверде очікують зустрічі з Ліверпулем.

Окрім Лео на визнання претендували Сон Хин Мін, Роберто Фірміно та Маттейс де Лігт.

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