Форвард Барселони Ліонель Мессі отримав звання найкращого футболіста чемпіонату Іспанії за підсумками лютого, повідомляє офіційний сайт турніру.

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У минулому місяці 33-річний аргентинець зіграв у 5-ти матчах Прімери, в яких відзначився 5-ма голами. Варто відзначити, що на нагороду також претендував конкурент Луніна в Реалі – Тібо Куртуа.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 23 поєдинки, в яких відзначився 19-ма голами та 4-ма асистами.

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