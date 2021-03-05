Мессі – найкращий гравець Ла Ліги у лютому
20:08 - Читать на русском
Керівництво Прімери підбиває підсумки минулого місяця.
Форвард Барселони Ліонель Мессі отримав звання найкращого футболіста чемпіонату Іспанії за підсумками лютого, повідомляє офіційний сайт турніру.
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У минулому місяці 33-річний аргентинець зіграв у 5-ти матчах Прімери, в яких відзначився 5-ма голами. Варто відзначити, що на нагороду також претендував конкурент Луніна в Реалі – Тібо Куртуа.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 23 поєдинки, в яких відзначився 19-ма голами та 4-ма асистами.
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