toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Мессі – найкращий гравець 2018 року за версією Marca

15:48 161 Читать на русском
Мессі – найкращий гравець 2018 року за версією Marca
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Читачі іспанського видання Marca визначили найкращого футболіста за підсумками 2018 року.

На першому місці за підсумками голосування опинився нападник Барселони Ліонель Мессі.

Ювентус нарешті виграє Лігу чемпіонів, Мессі поверне собі "Золотий м'яч" – 5 футбольних прогнозів на 2019 рік

Аргентинський футболіст випередив форварда Атлетіко Антуана Грізманна та хавбека Реала, володаря "Золотого мяча" Луку Модріча.

На думку читачів Marca, попри невдачі на ЧС-2018 та у Лізі чемпіонів Ліонель залишається найкращим футболістом світу.

Нагадаємо, у 2018 році Мессі забив 51 гол та завоював "Золотий бутс".

Лунін, Шапаренко та Миколенко потрапили в топ-50 найперспективніших молодих гравців за версією УЄФА

Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Лука Модріч Лука Модріч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
хв
Арсенал
17:00
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук