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"Мессі – мій друг, але своїми словами він проявив неповагу до збірної Бразилії", – Дані Алвес

16:00 689 Читать на русском
"Мессі – мій друг, але своїми словами він проявив неповагу до збірної Бразилії", – Дані Алвес
Ліонель Мессі проти Дані Алвеса / AS

Захисник збірної Бразилії Дані Алвес відповів на критику КОНМЕБОЛа з боку свого екс-партнера Ліонеля Мессі.

"Мессі – мій друг, але це не означає, що він не може помилятися. Можливо, все це він сказав в той момент, коли був розлючений, але я з ним все одно не згоден.

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На мій погляд, він продемонстрував, що не поважає збірну Бразилії. Я його друг, я завжди кажу йому правду. І зараз вважаю, що Ліонель помилився", – розповів Алвес в коментарі AS.

Нагадаємо, Мессі розкритикував суддівство на Копа Амеріка, заявивши, що все підлаштовано заради перемоги збірної Бразилії на турнірі. До речі, саме "селесао" і здобули трофей, обігравши у фіналі Перу (3:1).

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