"Мессі – мій друг, але своїми словами він проявив неповагу до збірної Бразилії", – Дані Алвес

Захисник збірної Бразилії Дані Алвес відповів на критику КОНМЕБОЛа з боку свого екс-партнера Ліонеля Мессі.

"Мессі – мій друг, але це не означає, що він не може помилятися. Можливо, все це він сказав в той момент, коли був розлючений, але я з ним все одно не згоден.

КОНМЕБОЛ офіційно відповіла на заяву Мессі про корупцію

На мій погляд, він продемонстрував, що не поважає збірну Бразилії. Я його друг, я завжди кажу йому правду. І зараз вважаю, що Ліонель помилився", – розповів Алвес в коментарі AS.

Нагадаємо, Мессі розкритикував суддівство на Копа Амеріка, заявивши, що все підлаштовано заради перемоги збірної Бразилії на турнірі. До речі, саме "селесао" і здобули трофей, обігравши у фіналі Перу (3:1).

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019