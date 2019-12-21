Мессі – гравець року за версією The Guardian, Роналду – поза трійкою найкращих

Авторитетне британське видання визначило найкращих гравців планети за підсумками календарного року.

На першій сходинці опинився нападник Барселони Ліонель Мессі, який нещодавно виграв свій 6-й "Золотий м'яч". 32-річний аргентинець випередив двох представників Ліверпуля – Вірджила ван Дейка та Садьйо Мане (друге і третє місце відповідно).

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А ось Кріштіану Роналду навіть не потрапив до трійки найкращих. Зірка Ювентуса, який забиває з космічних висот, фінішував на 4-й позиції.

Першу дестяку доповнили Салах, Мбаппе, Лєвандовскі, Стерлінг, Аліссон та Френкі де Йонг.

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