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Мессі – гравець року за версією The Guardian, Роналду – поза трійкою найкращих

13:34 214 Читать на русском
Мессі – гравець року за версією The Guardian, Роналду – поза трійкою найкращих
Мессі продовжує колекціонувати нагороди

Авторитетне британське видання визначило найкращих гравців планети за підсумками календарного року.

На першій сходинці опинився нападник Барселони Ліонель Мессі, який нещодавно виграв свій 6-й "Золотий м'яч". 32-річний аргентинець випередив двох представників Ліверпуля – Вірджила ван Дейка та Садьйо Мане (друге і третє місце відповідно).

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А ось Кріштіану Роналду навіть не потрапив до трійки найкращих. Зірка Ювентуса, який забиває з космічних висот, фінішував на 4-й позиції.

Першу дестяку доповнили Салах, Мбаппе, Лєвандовскі, Стерлінг, Аліссон та Френкі де Йонг.

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Барселона Барселона Іспанія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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