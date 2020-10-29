"Барселона була неймовірною. Вони могли легко забити шість-сім голів, зіграли фантастично.

Мессі встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів за забитими голами

Мессі – чарівник, Гаррі Поттер від футболу. Коли він перестане грати, я викину телевізор. Я перестану працювати на телебаченні, буду дивитися Netflix, ось і все. Тому що коли Мессі закінчить, більше не буде на що дивитися.

Та Барселона, яку бачив я і всі інші, просто неймовірна. Коли у тебе така десятка, це просто божевілля", – цитує Вієрі AS.

У групі G Ліги чемпіонів Барселона лідирує з 6-ма очками, Ювентус – 2-й (3 бали).

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