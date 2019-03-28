Мессі – автор найкрасивішого гола в історії Барселони за версією фанів

Нападник Барселони Ліонель Мессі удостоївся чергового визнання від фанатів каталонського клубу.

31-річний аргентинський геній був визнаний уболівальниками Барселони автором найкрасивішого гола в історії "більше ніж клубу".

Хаві: Мессі – найкращий гравець в історії футболу

За підсумками опитування, яке проводив офіційний сайт "блаугранас", соло-гол Мессі у ворота Хетафе (сезон 2006/07) набрав 45% голосів.

Друге та трєте місце посіли ще два м'ячі Лео: проти Атлетіка у фіналі Кубка Іспанії (2015) і проти Реала у півфіналі Ліги чемпіонів (2011).

На четвертому місці опинився Серхі Роберто, який забив вирішальний гол під час легендарного камбеку з ПСЖ (6:1) в рамках 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2016/17.

Відзначимо, що у голосуванні взяли участь більше 500 тисяч осіб зі 150 країн світу.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив