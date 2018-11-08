"Мерзенний ошуканець", – Андронов емоційно прокоментував симуляцію Стерлінга в матчі з Шахтарем

Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував симуляцію вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, яка призвела до пенальті в ворота Шахтаря.

"Стерлінг поповнює список мерзенних ошуканців, яким не тільки в футбол грати – а й жити в спідниці. Ласкаво просимо в клуб!", – написав Андронов у своєму Twitter.

Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів

На 24-й хвилині Стерлінг увірвався в штрафну перечипився через газон і впав. Добре знайомий українському арбітр Кашшаї не вагаючись вказав на точку, незважаючи на відверту симуляцію від вінгера Сіті, якого навіть близько не чіпав ні Матвієнко, ні Пятов. Габріель Жезус впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Нагадаємо, Шахтар вчора з розгромним рахунком програв Манчестер Сіті з рахунком 0:6 в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів.