Мертезакер увійшов до тренерського штабу Юнгберга в Арсеналі

Колишній захисник збірної Німеччини і лондонського Арсенала Пер Мертезакер працюватиме у тренерському штабі "канонірів".

Мертезакер буде присутній на тренерській лаві лондонського клубу вже завтра, 1 грудня, в матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Норвіча, повідомляє прес-служба Арсенала.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду

Нагадаємо, Фредрік Юнгберг зайняв пост тимчасового тренера "канонірів" після відставки іспанського фахівця Унаї Емері. В останньому матчі під керівництвом Емері Арсенал зазнав поразки від Айнтрахта в 5-му турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 1:2.

Мертезакер виступав у складі лондонського Арсенала з 2011 року. Німець прийняв рішення про завершення професіональної кар'єри після закінчення сезону-2017/18, після чого працював у клубній академії.

Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"