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Мертенс зрівнявся із Марадоною за голами за Наполі в Серії А

16:06 80 Читать на русском
Мертенс зрівнявся із Марадоною за голами за Наполі в Серії А
Дріс Мертенс / ФК Наполі

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс наздогнав легенду "партенопейців" Дієго Марадону за забитими м'ячами в рамках чемпіонату Італії.

 
Дріс Мертенс 19’
Амін Юнес 49’
19’ Дріс Мертенс
49’ Амін Юнес

Гол бельгійського форварда у ворота Фрозіноне став для нього 81-м за Наполі в італійській першості, повідомляє Gracenote Live.

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Це дозволило Мертенсу піднятися на третю сходинку в переліку найкращих бомбардирів в історії неаполітанців у Серії А. Цю позицію він ділить із легендою Сан-Паоло, аргентинцем Дієго Марадоною. Попереду – словак Марек Гамшік (100 м'ячів) та італієць Антоніо Вояк (102 голи).

Теги
Дієго Марадона Дієго Марадона Фрозіноне - Наполі Марек Гамшік Марек Гамшік Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Італія
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