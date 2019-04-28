Мертенс зрівнявся із Марадоною за голами за Наполі в Серії А

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс наздогнав легенду "партенопейців" Дієго Марадону за забитими м'ячами в рамках чемпіонату Італії.

Гол бельгійського форварда у ворота Фрозіноне став для нього 81-м за Наполі в італійській першості, повідомляє Gracenote Live.

Наполі на виїзді переміг Фрозіноне: 34-й тур Серії А, матчі неділі

Це дозволило Мертенсу піднятися на третю сходинку в переліку найкращих бомбардирів в історії неаполітанців у Серії А. Цю позицію він ділить із легендою Сан-Паоло, аргентинцем Дієго Марадоною. Попереду – словак Марек Гамшік (100 м'ячів) та італієць Антоніо Вояк (102 голи).