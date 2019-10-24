Мертенс випередив Марадону в списку бомбардирів Наполі

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс надовго запам'ятає поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (3:2).

Дубль бельгійця дозволив йому обійти легендарного Дієго Марадону в списку найкращих бомбардирів в історії Наполі, повідомляє Opta Sports.

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Голи Мертенса у ворота Зальцбурга стали 115-м і 116-м у футболці партенопейців. Тепер 32-річний нападник має в активі на один гол більше за Марадону та посідає 2-ге місце в списку бомбардирів Наполі всіх часів. Більше забивав лише словацький півзахисник Марек Гамшік. У його доробку 121 м'яч.

Відзначимо, що сезон 2019/20 є для Дріса Мертенса вже 7-м на Сан-Паоло. Натомість Дієго Марадона провів у Неаполі ті ж сім сезонів.

What a night pic.twitter.com/xkvO7ShUY2 — Dries Mertens (@dries_mertens14) October 24, 2019

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