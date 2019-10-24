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Мертенс випередив Марадону в списку бомбардирів Наполі

15:00 284 Читать на русском
Мертенс випередив Марадону в списку бомбардирів Наполі
Дріс Мертенс / LaPresse

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс надовго запам'ятає поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (3:2).

40’ Ерлінг Холанд
72’ Ерлінг Холанд
 
Дріс Мертенс 17’
Дріс Мертенс 64’
Лоренцо Інсіньє 73’
17’ Дріс Мертенс
40’ Ерлінг Холанд
64’ Дріс Мертенс
72’ Ерлінг Холанд
73’ Лоренцо Інсіньє

Дубль бельгійця дозволив йому обійти легендарного Дієго Марадону в списку найкращих бомбардирів в історії Наполі, повідомляє Opta Sports.

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Голи Мертенса у ворота Зальцбурга стали 115-м і 116-м у футболці партенопейців. Тепер 32-річний нападник має в активі на один гол більше за Марадону та посідає 2-ге місце в списку бомбардирів Наполі всіх часів. Більше забивав лише словацький півзахисник Марек Гамшік. У його доробку 121 м'яч.

Відзначимо, що сезон 2019/20 є для Дріса Мертенса вже 7-м на Сан-Паоло. Натомість Дієго Марадона провів у Неаполі ті ж сім сезонів.

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Теги
Ліга чемпіонів Італія Дієго Марадона Дієго Марадона Зальцбург - Наполі Марек Гамшік Марек Гамшік Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі
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