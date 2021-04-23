Нападник Наполі Дріс Мертенс знову вписав своє прізвище в історію неаполітанського клубу.

Гол у ворота Лаціо став 102-м для бельгійця у складі Наполі в рамках чемпіонату Італії, повідомляє Gracenote.

Дубль Інсіньє у відеоогляді матчу Наполі – Лаціо – 5:2

Таким чином, Мертенс зрівнявся з Антоніо Вояком за цим показником та зміцнив свої позиції на вершині рейтингу найкращих бомбардирів Наполі в усіх змаганнях – 135 м'ячів. Друге місце посідає Марек Гамшік, який забив 121 гол за неаполітанців.

У поточному сезоні Мертенс провів 32 матчі у складі Наполі в усіх змаганнях, записавши до свого активу 10 голів та 9 асистів.

Наполі розгромив Лаціо у матчі з сімома голами – шедеври Інсіньє та Мертенса наблизили партенопейців до зони ЛЧ