Досвідчений форвард успішно прооперований, повідомляє офіційний сайт клубу.

Спінаццола переніс операцію – зірка Євро-2020 поділився подробицями

Мертенс ліг під ніж через травму лівого плеча після вильоту збірної Бельгії з Євро-2020. Процес реабілітації бельгієць розпочне через 2-3 тижні. На форумі Мертенс провів 4 матчі, в яких оформив 1 асист.

До слова, новий сезон Наполі розпочне під керівництвом Лучано Спаллетті. На посаді керманича "партенопейців" він змінив Дженнаро Гаттузо, який провалив завдання виходу в Лігу чемпіонів.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо