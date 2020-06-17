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Мертенс офіційно продовжив контракт із Наполі

17:32 - Читать на русском
Мертенс офіційно продовжив контракт із Наполі
Дріс Мертенс / LaPresse

Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс поставив підпис під новою угодою із неаполітанцями.

Досвідчений бельгієць продовжить виступи за "партенопейців", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мертенс уклав новий контракт із Наполі. Дія угоди розрахована до літа 2022 року. У мережі вже з'явилася світлини зі щасливим нападником і президентом неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентісом. Ефектним відео під назвою "Історія продовжується" відреагував на продовження контракту й сам форвард.

Дріс Мертенс захищає кольори Наполі з 2013-го. За цей час у його активі 310 матчів за "партенопейців", у яких ветеран забив 122 м'ячі. 33-річний бельгієць є найкращим бомбардиром в історії клубу.

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Наполі Наполі Дріс Дріс Мертенс Італія
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