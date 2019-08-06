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Мертенс може перебратись у США

11:17 282 Читать на русском
Мертенс може перебратись у США
Дріс Мертенс / ФК Наполі

Форвард Наполі Дріс Мертенс може опинитись в МЛС.

Нью-Йорк Сіті націлився на форварда Наполі Дріса Мертенса, повідомляє La Voice di New York.

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Контракт футболіста з "партенопейцями" завершується влітку 2020 року, і американці хочуть підписати попередню угоду.

Бельгієць перебрався у Неаполь в 2013 році і за цей час тричі здобув "срібло" Серії А. У минулому сезоні забив 16 голів та віддав 11 асистів.

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