Мертенс може опинитися в Монако

Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс потрапив до сфери зацікавлень французького Монако.

Монегаски приєдналися до низки клубів, які цікавляться бельгійцем, стверджує Corriere dello Sport.

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Мертенс влітку стане вільним агентом, тому вже може вести перемовини з потенційними працедавцями. Монако готовий запропонувати нападнику 2-річний контракт із зарплатою 5 млн євро на сезон. Ще 5 млн у євровалюті бронзовий призер ЧС-2018 отримає підйомними. Наполі прагне втримати Мертенса, але пропонує бельгійцю лише 4,5 млн. Також він є ціллю трьох англійських грандів, а також міланського Інтера.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів.

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