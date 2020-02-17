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Мертенс може опинитися в Монако

17 лютого 19:50 224 Читать на русском
Мертенс може опинитися в Монако
Дріс Мертенс / LaPresse

Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс потрапив до сфери зацікавлень французького Монако.

Монегаски приєдналися до низки клубів, які цікавляться бельгійцем, стверджує Corriere dello Sport.

Монако, обігравши Монпельє, здобув третю перемогу поспіль і наблизився до лідерів

Мертенс влітку стане вільним агентом, тому вже може вести перемовини з потенційними працедавцями. Монако готовий запропонувати нападнику 2-річний контракт із зарплатою 5 млн євро на сезон. Ще 5 млн у євровалюті бронзовий призер ЧС-2018 отримає підйомними. Наполі прагне втримати Мертенса, але пропонує бельгійцю лише 4,5 млн. Також він є ціллю трьох англійських грандів, а також міланського Інтера.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів.

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Теги
Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Монако Монако Франція Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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