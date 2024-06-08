Влада Мюнхена відмовляється давати УЄФА дозвіл на використання феєрверків під час церемонії відкриття Євро на Альянц Арені.

УЄФА планує запустити феєрверк у п'ятницю під час церемонії відкриття Євро на Альянц Арені. Однак влада Мюнхена цього не схвалює, інформує Bild. Мерія міста вважає, що використання піротехніки на стадіонах регулярно призводить до небезпечних ситуацій і травм.

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УЄФА вже запланував використати під час церемонії відкриття Євро 60 феєрверків. "Планування та організація церемонії відкриття суворо регламентовані. Воно здійснюється із залученням визнаних виробників і професійних компаній відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки приймаючої країни", – йдеться у відповіді футбольної організації.

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