Мерія Мілана може заборонити проведення матчів на Сан-Сіро

Міська влада стурбована станом стадіону, на якому проводять свої домашні матчі Мілан та Інтер.

Приводом для занепокоєння стала гра 31-о туру Серії А між Інтером та Аталантою.

Під час поєдинку комісія відзначила помітні вібрації конструкції третього яруса стадіона. Датчики фіксували коливання до 5,2 сантиметрів.

"У рапорті зазначили, що в даний момент небезпеки обвалення немає, але найближчим часом ситуація може погіршитися", – додає джерело в Sport Mediaset.

Значні вібрації на легендарному стадіоні зауважили далеко не вперше. Датчики, що сигналізують про аномальні коливання стадіону, спрацювали в 2003 році під час концерту Vasco. Ситуація повторилася через рік на концерті U2, після чого планувалося обмежити доступ на деякі трибуни верхнього ярусу.

Мілан та Інтер вже готують плани щодо будівництва нової арени, яку зведуть на місці старого Сан-Сіро.

Мілан та Інтер обрали прототип нового стадіону – легендарний Сан-Сіро буде знесений