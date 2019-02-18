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Мер Рима назвала вартість нового стадіону Роми – сума вражає

21:37 376 Читать на русском
Мер Рима назвала вартість нового стадіону Роми – сума вражає
Проект нового стадіону Роми / USTODAY

Рома планує побудувати новий клубний стадіон, а мер Рима Вірджінія Раджі назвала вартість арени.

"Стадіон буде побудований. Наші пропозиції прийняли і ми впевнені, що вони відповідатимуть високим стандартам навколишнього середовища.

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Ділянка, яка була виділена для побудови арени, підходить. Також повинна бути структура, яка зможе обслуговувати не тільки машини.

Ми плануємо інвестувати 1 млрд євро в наступні 3 роки. Ці окремі огляди свідчать про те, що ми підтримуємо проект", – сказала Раджі La Verita.

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Рома Рома Італія
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