Мер Рима назвала вартість нового стадіону Роми – сума вражає

Рома планує побудувати новий клубний стадіон, а мер Рима Вірджінія Раджі назвала вартість арени.

"Стадіон буде побудований. Наші пропозиції прийняли і ми впевнені, що вони відповідатимуть високим стандартам навколишнього середовища.

Тоттенхем переїде на новий стадіон мінімум у квітні

Ділянка, яка була виділена для побудови арени, підходить. Також повинна бути структура, яка зможе обслуговувати не тільки машини.

Ми плануємо інвестувати 1 млрд євро в наступні 3 роки. Ці окремі огляди свідчать про те, що ми підтримуємо проект", – сказала Раджі La Verita.

Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів