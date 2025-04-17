Після провального матчу-відповіді 1/4 ЛЧ проти Арсенала "бланкос" отримали багато критики на свою адресу. Дісталося королівському клубу не лише від простих вболівальників, але й іспанських можновладців.

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"Реал Мадрид думав, що, підписавши багато темношкірих гравців, ті зроблять різницю у фізиці в важливих матчах. Але це означає, що вони не мають жодного уявлення ані про футбол, ані про легку атлетику", – написав мер міста Оренсе Гонсало Перес Хакоме в Х.

Коментар одіозного політика швидко став вірусним, набираючи лайки та репости. Багато фанатів "бланкос" висловлювали претензії до темношкірих гравців Реала, зокрема до Вінісіуса, який неодноразово ставав об'єктом расистських скандалів.

Нагадаємо, що після поразки від Арсенала з рахунком 1:5 за сумою двох матчів, "вершкові" покинули Лігу чемпіонів на стадії 1/4 фіналу. Тепер королівський клуб зосередиться на фіналі Кубка Короля та боротьбі за перемогу в Ла Лізі проти Барселони.

Que el @realmadrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) April 16, 2025

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