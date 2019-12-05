Мер Бреста запропонував Мілевському відкрити у місті свій ресторан

Голова міськвиконкому Бреста Олександр Рогачук запропонував форварду Артему Мілевському відкрити власний бізнес у місті.

Сьогодні футболістам Динамо Брест вручили пам'ятні медалі, присвячені тисячоліттю міста. Під час церемонії чиновник озвучив плани, пов'язані з екс-форвардом збірної України.

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"У нас ще є подальші плани щодо інвестування славного імені цього поважного чоловіка в наше місто Брест", – цитує Рогачука sport.tut.by. Відомо, що пропозиція стосується ресторанного бізнесу.

До слова, у цьому році Мілевський спільно зі своїм агентом Олександром Панковим відкрив бар "Міля" у Києві.

Нагадаємо, Мілевський разом із Динамо Брест став чемпіоном Білорусі-2019, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. 34-річний форвард зіграв 26 матчів і забив 4 голи.

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