Меньє узгодив довготривалий контракт із Борусією Д, – Bild

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Тома Меньє наступний сезон, вочевидь, розпочне в складі дортмундської Борусії.

Бронзовий призер ЧС-2018 незабаром оформить перехід до складу "джмелів", стверджує Bild.

Борусія Д продовжила контракт з основним голкіпером

Меньє вже узгодив із дортмундцями умови контракту. Представники Борусії погодилися на 4-річну угоду для оборонця. Також Меньє відмовився від тимчасового продовження контракту з ПСЖ і не допоможе команді Томаса Тухеля у Лізі чемпіонів. Уже 26 червня бельгієць повинен приєднатися до нової команди.

У нинішньому сезоні Тома Меньє провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 2 асисти.

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