Меньє: Не знаю, як зупинити Неймара, це напевно найкращий футболіст, проти якого я грав

Захисник збірної Бельгії Тома Меньє поділився очікуваннями на гру проти свого одноклубника Неймара в матчі з Бразилією в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Я не знаю, як зупинити Неймара. Він дуже непередбачуваний. Можливо, це найкращий футболіст, з яким або проти якого я коли-небудь грав.

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У будь-якому випадку, я постараюся зіграти на максимум. Знаю, що у нас буде шанс, але розумію, що Неймара складно зупинити. Як і інших, всю команду: Коутінью, Марсело, Фірміно, Жезуса.

У них занадто багато класних гравців. Ми зустрінемося з найкращою командою світу. Постараємося, буде складно", – цитує Меньє Globoesporte.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться 6 липня.