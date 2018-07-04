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Меньє: Не знаю, як зупинити Неймара, це напевно найкращий футболіст, проти якого я грав

08:00 5 Читать на русском
Меньє: Не знаю, як зупинити Неймара, це напевно найкращий футболіст, проти якого я грав
Тома Меньє / Фото: ФІФА

Захисник збірної Бельгії Тома Меньє поділився очікуваннями на гру проти свого одноклубника Неймара в матчі з Бразилією в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Я не знаю, як зупинити Неймара. Він дуже непередбачуваний. Можливо, це найкращий футболіст, з яким або проти якого я коли-небудь грав.

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У будь-якому випадку, я постараюся зіграти на максимум. Знаю, що у нас буде шанс, але розумію, що Неймара складно зупинити. Як і інших, всю команду: Коутінью, Марсело, Фірміно, Жезуса.

У них занадто багато класних гравців. Ми зустрінемося з найкращою командою світу. Постараємося, буде складно", – цитує Меньє Globoesporte.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться 6 липня.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
2
дн
:
20
год
:
35
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Томас Меньє Томас Меньє Неймар Неймар Бельгія Бельгія Бразилія - Бельгія
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