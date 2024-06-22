"Результат трохи розчаровує, але якщо брати до уваги всю гру, то в деяких моментах ми втрачали м'яч тоді, коли не повинні були, і це не дуже добре. Між нашими лініями було занадто багато простору, і в другому таймі ми могли б зіграти краще.

Нідерланди – Франція – відеоогляд матчу Євро-2024

Я б не сказав, що це схоже на перемогу. Ми граємо, щоб перемагати і забивати голи. У нас було не так багато моментів, але я думаю, що Франція буде відносно задоволена результатом, як і ми.

Проти такої команди, як Франція, завжди складно грати. Ми хочемо показувати свій футбол і грати зухвало, але не можна втрачати м'яч так, як це було сьогодні ввечері. Нам потрібно швидше реагувати і створювати більше моментів попереду. Ми команда, якій ще потрібно рости", – цитує наставника Нідерландів офіційний сайт УЄФА.

Також Рональд Куман прокоментував епізод зі скасованим голом. На думку тренера "ораньє", арбітр матчу помилився.

"Для мене це правильний гол. Добре, Дюмфріс був в офсайді. Але подивіться на епізод – він не заважав воротареві.

Присутність поруч гравця нічого в цьому моменті не змінювала. Коли Сімонс завдав удару, Меньян уже нічого не міг зробити, щоб перешкодити голу", – наводить слова Кумана RMC Sport.

На 69-й хвилині Сімонс пробив зі штрафного майданчика після сейву Майка Меньяна і влучив у правий від себе кут. Після довгого VAR-перегляду гол не зарахували – через активну позицію Дюмфріса перед воротарем.

Нідерланди зіграли з Францією внічию 0:0. У наступному турі "ораньє" зіграють з Австрією.

Нідерланди зупинили жалюгідну Францію без Мбаппе – перший виліт на Євро-2024, VAR скандалить, промах турніру