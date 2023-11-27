У другому таймі матчу 13-го туру Серії А з Фіорентиною Меньяну стало зле. Як інформує Corriere della Sera, французький голкіпер вийшов на гру з грипом і температурою в 39 градусів.

Мілан – Фіорентина – 1:0 – відео гола і огляд матчу з дебютом 15-річного рекордсмена

Попри хворобу, Меньян дограв матч до кінця, і навіть врятував свою команду на останніх хвилинах зустрічі після удару Роландо Мандрагори. Проте, його стан дався взнаки під час матчу – через погане самопочуття Майк пролежав на газоні близько хвилини в другому таймі.

Всього ж Меньян врятував Мілан у грі з Фіорентиною 4 рази. Матч завершився перемогою "россонері" з рахунком 1:0.

Мілан переміг Фіорентину, повернувшись у топ-3 Серії А – 15-річний рекордсмен дебютував і зірвав овації Сан-Сіро