"Я п'ю тільки червоне та біле вино. Вся країна вже знає, що я дуже люблю червоне, після того, як я його спробував на день шахтаря. Але я того дня біле пив, може, тому воно так і зайшло сильно. Трішки випив, менше пляшки. На жаль, мій організм дуже швидко... Добре лягло на душу.

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А так я люблю червоне вино. Мені подобаються вина, я навіть збираю корки – випиваю пляшку і забираю корки, маю колекцію. Тоді пив біле вино Совіньйон Блан. Воно хороше, просто я ніколи не їм у літаках чи на таких фуршетах. Там завжди є канапешки, а я стежу за харчуванням. Смажене не їм, всякі такі штучки не їм, бо не хочу псувати шлунок. У результаті я випив кілька келихів, мене вставило, а вечір закінчився не дуже", – сказав Шевчук в інтерв'ю Пряма червона.

Нагадаємо, 28 травня В'ячеслава з ознаками алкогольного сп'яніння затримала патрульна поліція Києва. Правоохоронцям навіть довелось застосовувати фізичну силу, щоб одягнути кайданки та посадити його в патрульне авто. Зараз Шевчук очікує на рішення суду.

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