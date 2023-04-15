"Щороку те саме, навіть коли виграємо титули. Завжди мало, але ми робимо, що в наших силах. Така от ситуація. Очевидно, що інші клуби мають більші можливості, ніж Ліверпуль. Я постійно повинен повторювати те саме. Це не круто. Взагалі-то ми говоримо не про мої гроші", – пояснив Клопп щодо трансферів.

"Якщо дитина попросить Феррарі, ви відповісте, що це занадто дорого": Клопп – про трансфери Ліверпуля

Після такого пояснення журналісти запитали в Юргена, чому він не піде в інший клуб, де є більше грошей і можливостей. Тренер обурився: "Але ж мій клуб Ліверпуль. Ось так все просто – це мій клуб. Ви пропонуєте мені звільнитися і чекати наступної роботи? Чесно, я не розумію, чого ви від мене хочете".

Ліверпуль вибув з боротьби за Беллінгема через велику конкуренцію. Однак клуб все одно щороку робить топ-трансфери: ван Дейк (85 млн євро), Аліссон (60 млн), Кейта (60 млн), Жота (45 млн), Діас і Конате (сумарно 90 млн), Нуньєс (80 млн).