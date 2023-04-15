"Мені звільнитися та чекати?" – Клопп обурився після пропозиції кинути Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп продовжує захищати політику клубу, який не може витрачати багато на футболістів.
"Щороку те саме, навіть коли виграємо титули. Завжди мало, але ми робимо, що в наших силах. Така от ситуація. Очевидно, що інші клуби мають більші можливості, ніж Ліверпуль. Я постійно повинен повторювати те саме. Це не круто. Взагалі-то ми говоримо не про мої гроші", – пояснив Клопп щодо трансферів.
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Після такого пояснення журналісти запитали в Юргена, чому він не піде в інший клуб, де є більше грошей і можливостей. Тренер обурився: "Але ж мій клуб Ліверпуль. Ось так все просто – це мій клуб. Ви пропонуєте мені звільнитися і чекати наступної роботи? Чесно, я не розумію, чого ви від мене хочете".
Ліверпуль вибув з боротьби за Беллінгема через велику конкуренцію. Однак клуб все одно щороку робить топ-трансфери: ван Дейк (85 млн євро), Аліссон (60 млн), Кейта (60 млн), Жота (45 млн), Діас і Конате (сумарно 90 млн), Нуньєс (80 млн).