"Я не розумію, навіщо грати в Саудівській Аравії. Заради того, щоб заробити багато грошей, які вже були зароблені раніше? Мені здається це жалюгідним.

Мессі визначився щодо свого майбутнього – джерело розкрило, де зіграє Лео в наступному сезоні

Мессі повинен займатися тим, що він любить, він має бути сам собі начальником", – наводить слова легенди Marca.

Вважається, що після закінчення контракту з ПСЖ аргентинець продовжить свою кар'єру саме в Саудівській Аравії. ЗМІ наголошують, що контракт Мессі з арабським клубом вже узгоджено.

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