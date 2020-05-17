"Мені здалося, що Ви – гей!": Погорілий – про стосунки з екс-тренером Таврії

Колишній голкіпер сімферопольського клубу Сергій Погорілий розповів про скандал з грецьким наставником команди Яннісом Христопулосом.

"Коли він прийшов (головний тренер Таврії Янніс Христопулос – прим.) – у мене не було жодного шансу заграти. Він якось так поставив гру, що ми постійно поступались. Програли десять поспіль матчів.

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А я сиджу на лаві, вже пилом покрився. Взагалі немає шансів. Потім він каже: "Йди в оренду". Мені якраз запропонували варіант в Росії. Начебто все, домовилися. Але тут всі поїхали у збірні,а у нас товариська гра. Він ставить мене і потім каже: "Я сильнішого за тебе воротаря взагалі не бачив! Ти на тренуваннях віддаєшся. Будеш у мене грати". Я тоді даю відбій – навіщо мені зриватися. У наступному турі я навіть у список 18-ти не потрапив. І мене як накрило... Він мене в дубль перевів.

А трансферне вікно закрилося, і все. Він почав мудрувати, вигадувати: "Мені здалося, що ти прийшов напідпитку". А я йому у відповідь: "А мені здалося, що ви цілуєтеся зі своїм асистентом". Він: "Хочете сказати, що я – гей?" Я: "Ну здалося, що Ви – гей". Згодом я розірвав контракт і поїхав додому раніше. Я за ним більше не слідкував... Він в Таврії якийсь дитячий садок влаштував", – сказав Погорілий в ефірі YouTube-каналу Do Best.

Нагадаємо, грецький наставник Янніс Христопулос 17 червня 2013 року підписав річний контракт з Таврією. Протягом першої половини сезону сімферопольці залишалися у зоні вильоту. Перед зимовою перервою команда все-таки зайняла рятівне 14-е місце, але лише завдяки припиненню виступів Арсенала. 26 грудня 2013 року Хрістопулоса було звільнено.

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