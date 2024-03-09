Форвард Шахтаря Данило Сікан прокоментував свою гольову засуху, яка триває вже два місяці.

"Звичайно. Голи додають впевненості. Коли нападник не забиває, то трішки втрачається впевненість.

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Але для мене найголовніше, що команда перемагає. Коли Шахтар буде перемагати, то мені все одно, чи буду я забивати. Головне – перемога", – сказав Сікан у коментарі YouTube-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Данило провів за Шахтар 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів і віддав 4 асисти. Востаннє форвард тішив вболівальників голом 13 грудня 2023 року у матчі Ліги чемпіонів з Порту. Напередодні 22-річний нападник отримав виклик у збірну України на вирішальні матчі за вихід на чемпіонат Європи.

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